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barış arduç'tan ayrılma açıklaması..

BARIŞ ARDUÇ'TAN AYRILMA AÇIKLAMASI..

Barış Arduç ünlendikten sonra sevgilisini bıraktı imajı yüzünden büyük tepki almıştı. Tüm bunların ardından Barış Arduç açıklama yaptı.

Tarih : 11 Aralık 2015, 10:14
Puan Ver : Barış Arduç'tan Ayrılma Açıklaması..(9/10)10


Kiralık Aşk diziyle bir yıldız gibi parlayan Barış Arduç 'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılma durumuna geldiler. En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Altın Kelebek Ödüllerinde yılın çifti seçilmişti ve geceye yalnız katılan Barış Arduç'un bu durumu ayrılığı daha çok dillendirdi.



Volkswagen Arena'da gerçekleşen etkinlikte cemiyet hayatının tanınan isimleri İpek Dedeman ve Ceylan Sohtirik, ünlü oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

 



Görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Arduç, muhabirlerin ayrılık iddialarını sorması üzerine şöyle konuştu: “Çıkan haberler yalan. Nasıl böyle haberlerin çıktığını da bilmiyorum.“








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