

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda erken final yapan 'Kiralık aşk' dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç hakkında önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı. 1ANTV'de yayınlanan 'Bir De Bizden Dinleyin' programının sunucusu Cem Aydınlı, dizinin bitiş sebebinin altında yasak aşk olduğunu öne sürdü.







CANLI YAYINDA OLAY!



Aydınlı'nın iddiasına göre de bu yasak aşkın başrolünde Arduç'la yapım ekibinde görevli M. A. yer alıyor… Aydınlı, canlı yayında ortaya attığı bu iddiayla ilgili şunları söyledi: "Evli ve bir çocuğu olan M. A. ile Barış Arduç kısa süre aşk yaşamış. M.A, zaten Arduç'a platonik olarak aşıkmış. Sonra bölümler ilerledikçe M. Hanım, yakışıklı oyuncuyla beraber olmaları için diretmeye ve onu köşeye sıkıştırmaya başlamış."







kaynak:milliyet