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barış arduç'la ilgili yasak aşk iddiası!

BARIŞ ARDUÇ'LA İLGİLİ YASAK AŞK İDDİASI!

Başrolünde Arduç'un oynadığı ‘Kiralık Aşk'ın ani bitişiyle ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Buna göre yakışıklı oyuncu, dizinin evli senaristiyle yasak aşk yaşayınca dizi erken final yapmış!

Tarih : 10 Mart 2017, 09:33
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Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda erken final yapan 'Kiralık aşk' dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç hakkında önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı. 1ANTV'de yayınlanan 'Bir De Bizden Dinleyin' programının sunucusu Cem Aydınlı, dizinin bitiş sebebinin altında yasak aşk olduğunu öne sürdü.



CANLI YAYINDA OLAY!

Aydınlı'nın iddiasına göre de bu yasak aşkın başrolünde Arduç'la yapım ekibinde görevli M. A. yer alıyor… Aydınlı, canlı yayında ortaya attığı bu iddiayla ilgili şunları söyledi: "Evli ve bir çocuğu olan M. A. ile Barış Arduç kısa süre aşk yaşamış. M.A, zaten Arduç'a platonik olarak aşıkmış. Sonra bölümler ilerledikçe M. Hanım, yakışıklı oyuncuyla beraber olmaları için diretmeye ve onu köşeye sıkıştırmaya başlamış."



 



kaynak:milliyet








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