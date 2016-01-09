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BARIŞ ARDUÇ KİRALIK AŞK DİZİSİNİ BIRAKIYOR MU?


BARIŞ ARDUÇ KİRALIK AŞK DİZİSİNİ BIRAKIYOR MU?
Tarih : 09 Ocak 2016, 14:04
Puan Ver : Barış Arduç Kiralık Aşk Dizisini Bırakıyor Mu?(10/10)7


Kiralık Aşk dizisinin sevilen oyuncusu Barış Arduç'dan sevenlerine kötü haber geldi. Kiralık Aşk'ın Ömer'i Barış Arduç'a uzun süredir gribal hastalık sonucunda zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi.



BARIŞ ARDUÇ KİRALIK AŞK DİZİSİNİ BIRAKIYOR MU?



Medyada Kiralık Aşk dizisi oyuncusu Barış Arduç'un hasta olduğu ve bu nedenle diziyi bırakacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi.



İşte Ortaks Yapım'dan yapılan açıklama:



"Oyuncumuz Barış Arduç'a uzun süren gribal hastalığı sonrası maalesef başlangıç seviyesinde zatürre teşhisi konulmuştur. Doktoru tarafından tüm gerekli tedaviler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.



Kendisini merak edenlere selam söyleyen Barış Arduç'a, Ortaks Yapım ailesi olarak acil şifalar diliyor, bir an önce iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz.



Ayrıca Kiralık Aşk'ın yayını şu an için sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.



Oyuncumuz Barış Arduç hakkında konuyla ilgili çıkan veya çıkacak olan asılsız haberlere lütfen itibar etmeyiniz."








Etiketler: Barış  Arduç  Kiralık  Aşk  Dizisini  Bırakıyor  Mu    haber

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