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barış arduç ile gupse özay ayrıldı mı?

BARIŞ ARDUÇ İLE GUPSE ÖZAY AYRILDI MI?

Son zamanlarda kiralık aşk dizizinde ününe ün katmış olan Barış Arduç ile ilgili çok önemli gelişmelerin yaşanıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 19 Şubat 2016, 09:17
Puan Ver : Barış Arduç İle Gupse Özay Ayrıldı Mı?(7/10)6


Son zamanlarda kiralık aşk dizizinde ününe ün katmış olan Barış Arduç ile ilgili çok önemli gelişmelerin yaşanıldığı ortaya çıktı. Yalan Dünya dizisi ile hayatımıza girmiş yanmakta olan çok başarılı isim Gupse Özay dehila filminde başrol almakta olan barış arduç ile çok büyük bir aşk yaşamaya başladı bu gelişme sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Barış Arduç kiralık aşk ile yıldızı parladı ve gupse özay ile ilişkileri zorlu bir süreçten geçtiği öğreniliyor. işte o çok önemli gelişmelerin ayrıntıları haberin detayında.



Geçtiğimiz sene başrollerini paylaştıkları 'Deliha' filminde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç ilişkisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı

İddialara göre? Gupse Özay, Kiralık Aşk dizisinde rol alan sevgilisi Barış Arduç'un dizideki rol arkadaşı Elçin Sangu ile anılmasından rahatsızlık duydu.

 

Bunun üzerine Özay, Arduç ve Sangu'nun yakınlaşmasını engellemek için senaryo ekibine "Samimi ve öpüşme sahneleri yazmayın" diye ricada bulundu.

 

Senarist arkadaşı da ünlü oyuncuyu kırmayarak dizideki yakınlaşma sahnelerini azalttı. Hatta bu olayın dizi setinde konuşulduğu ve bu haberin kanal yöneticilerine kadar gittiği de iddia edildi.

 

Dizinin hayranlarının, Barış Arduç ile Elçin Sangu'yu birbirine çok yakıştırması ve haklarında çıkan ayrılık iddialarının Gupse Özay'ı çok rahatsız ettiği biliniyor.



 








Etiketler: Barış  Arduç  İle  Gupse  Özay  Ayrıldı      haber

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