BARIŞ ARDUÇ GUPSE ÖZAY AYRILDI MI ?
Kİralık Aşk başladığı günden itibaren haklarında aşk dedikoduları çıkmıştı Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun. Barış Arduç'un Gupse Özay ile bir birlikteliği Elçin Sangu'un da Yunus Özdiken ile birlikteliği vardı. Onlar çıkan iddiaları çok umursamıyorlardı.
Kiralık Aşk 'ın güzel oyuncusu Elçin Sangu ve Barış Arduç arasında çıkan aşk iddialarına son olarak nokta koydu. Barış Arduç 'un Gupse Özay ile ayrılmaları gündem oluştururken dizi severler ikiliyi birbirlerine yakıştırdılar. Bu çıkan aşk haberlerine Elçin Sangu'nun sevgilisi açıklama yaptı.
Barış Arduç ve Gupse Özay ayrılıyor.. Günlerdir aylardır ayrıldıkları haberleri gündeme gelmişti ama Barış Arduç sevgilisinin elinden tuttu ve onun yanında olduğunu söyledi. Bugün ise ayrılacakları ama belli bir zamanı beklediklerini söylediler. Gupse Özay 'ın bu durumdan oldukça etkilendiği gündeme geldi. Gupse Özay'ı Barış'ın ailesinden büyük destek geldi.
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