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barış arduç gözyaşlarını tutamadı

BARIŞ ARDUÇ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kansersiz Yaşam Derneği'ne gönüllü destek veren Barış Arduç, kendi yeğeninin de kanserle mücadele ettiğini anlatırken zorlandı, gözlerine yaşlar doldu.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 10:44
Puan Ver : Barış Arduç Gözyaşlarını Tutamadı(7/10)8


Kansersiz Yaşam Derneği'ne gönüllü destek veren Barış Arduç, kendi yeğeninin de kanserle mücadele ettiğini anlatırken zorlandı, gözlerine yaşlar doldu.

233 Barış Arduç gözyaşlarına hakim olamadı

 

Kansersiz Yaşam Derneği, Şişli Etfal Çocuk Onkoloji Hastanesi Yeniden Yapılandırma projesiyle ilgili detayları Barış Arduç'un da katıldığı basın toplantısıyla açıkladı.

 

KONUŞURKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

 

Kendi yeğeninin de kanserle mücadele ettiğini söyleyen Arduç "Seviliyoruz, takip ediliyoruz. 'Neler yapabilirim?' diye düşünürken dernekle tanıştım.

 

Yapılanların çocuklara nasıl iyi geldiğine gözlerimle şahit oldum. Yararlı bir şey yaptığımı hissettim. Anneme de gurur verdiğini düşünüyorum" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

 

Başkan DidaKaymaz ve İcra Komitesi Başkanı Zeynep Ilıcalı da Arduç'un konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.








Etiketler: Barış  Arduç  Gözyaşlarını  Tutamadı    haber

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