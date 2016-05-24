BARIŞ ARDUÇ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kansersiz Yaşam Derneği'ne gönüllü destek veren Barış Arduç, kendi yeğeninin de kanserle mücadele ettiğini anlatırken zorlandı, gözlerine yaşlar doldu.
Kansersiz Yaşam Derneği'ne gönüllü destek veren Barış Arduç, kendi yeğeninin de kanserle mücadele ettiğini anlatırken zorlandı, gözlerine yaşlar doldu.
233 Barış Arduç gözyaşlarına hakim olamadı
Kansersiz Yaşam Derneği, Şişli Etfal Çocuk Onkoloji Hastanesi Yeniden Yapılandırma projesiyle ilgili detayları Barış Arduç'un da katıldığı basın toplantısıyla açıkladı.
KONUŞURKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kendi yeğeninin de kanserle mücadele ettiğini söyleyen Arduç "Seviliyoruz, takip ediliyoruz. 'Neler yapabilirim?' diye düşünürken dernekle tanıştım.
Yapılanların çocuklara nasıl iyi geldiğine gözlerimle şahit oldum. Yararlı bir şey yaptığımı hissettim. Anneme de gurur verdiğini düşünüyorum" derken gözyaşlarına hakim olamadı.
Başkan DidaKaymaz ve İcra Komitesi Başkanı Zeynep Ilıcalı da Arduç'un konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.
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