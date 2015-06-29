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BARIŞ ANITI ÖNÜNDE OTOBÜSE MOLOTOFKOKTEYLİ ATIP, YAKTILAR


BARIŞ ANITI ÖNÜNDE OTOBÜSE MOLOTOFKOKTEYLİ ATIP, YAKTILAR
Tarih : 29 Haziran 2015, 09:11
Puan Ver : Barış Anıtı Önünde Otobüse Molotofkokteyli Atıp, Yaktılar(10/10)12


Bayraklı lçesi Doğançay Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında, yüzü maskeli 5 kişi Şoföre Erol Şentürk'ün (47) yönetimindeki İZULAŞ'a ait 78 numaralı Yamanlar Halkapınar 2 Aktarma otobüsünün önünü kesti. Şoför Şentürk'e aracı terk etmesini söyleyen eylemciler, ardından otobüsün açık kapılarından içeri molotofkokteyli atarken, ön kısmına da benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtılar.



"EZMEMEK İÇİN DURDUM"



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Evli ve 2 çocuk babası olan ve 17 yıldır İZULAŞ'ta görev yapan Şoför Erol Şentürk polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları söyledi: "Yüzü maskeli 20'li yaşlarda 4-5 kişi ellerinde molotof kokteyleri ile yola dizildi. Onları ezmemek için mecburen durdum. Bana otobüsten inmemi söylediler. Ardından da molotof ve benzinle otobüsü yaktılar. Sonra ihbar da bulunmamam için cep telefonumu istediler. Üzerimi aradıklarında telefonu bulamayınca boş araziden Onur Mahallesi'ne doğru kaçtılar."








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