BARIŞ AKARSU'NUN AİLESİNİN EVİNİ SOYAN İKİ HIRSIZDAN BİRİ YAKALANDI
Bartın'da merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan evi soyan 2 hırsızdan birisi Ankara'da yakalandı.
Bodrum'da 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı gece, geçirdiği kazada yaralandıktan sonra 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun ailesinin yaşadığı Amasra'daki evin soyulması üzerine polisler, yaptıkları inceleme sonucunda evde parmak izine rastladı.
KİLİDİ KIRARAK EVE GİRDİLER
Hatice Akarsu, geçen hafta çarşamba ve pazar günleri arasında Akkonak Köyü'nde olduğu sırada, Amasra'da Kum Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katındaki eve kilidi kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, Barış Akarsu'nun değerli takıları ve ödüllerini alıp kaçtı.
EVLADININ DEĞERLİ TAKILARI ÇALINDI
Köyden döndüğünde aynı zamanda Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olarak kullandığı evinde oğlunun künye, kolye, yüzük, küpe gibi değerli tüm takıları ve ödüllerinin çalındığını gören Hatice Akarsu, polise haber verdi.
BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI
Evde parmak izi alıp soruşturma başlatan polis, eve giren 2 kişinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden 28 yaşındaki A.E., Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Amasra'ya getirildi.
AKARSU'NUN EŞYALARININ DİĞER ARKADAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
7 ayrı hırsızlık olayından sabıkası bulunan A.E., Barış Akarsu'nun eşyalarının diğer arkadaşında olduğunu ileri sürdü. A.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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