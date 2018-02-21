BARDA İÇKİ İÇERKEN SIRTINDAN BIÇAKLANDI, ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI
Brezilyalı adam, barda içki içerken tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından bıçaklanan adam şans eseri olayı hafif yaralanmayla atlattı.
Brezilyalı Elionardo Nascimento isimli adamın sırtından bıçaklandıktan sonraki anları fotoğraflandı. Omurgasını milimetrelerle sıyıran bıçak sırtına saplanıp kalmasına rağmen şanslı adam olayı hafif şekilde atlattı.
Brezilya'nın kuzeyinde kırsal bir kasaba olan Brasileia'da bir pubda yaşanan olayda, 22 yaşındaki Elionardo korkunç saldırıdan organları zarar görmeden mucize eseri kurtuldu. Cerrahlar olayın büyük bir tesadüf olduğunu ve bıçağın, adamın spinal kolonunu milimetrelerle sıyırdığını açıkladı.
Nascimento, saldırıyı yapan kişiyi tanımadığını ve o gece kimseyle tartışmadığını söyledi. Çevredekiler ambulans gelene kadar genç adamı rahatlatmaya çalışarak, dik durması ve uyumaması için çaba sarfetti.
Bıçağın çıkarılmasına yönelik başarılı bir ameliyat sonrasında Rio Branco Hastanesinde iyileşmeyi bekleyen Elionardo, "Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Bir kavgaya ya da tartışmaya karışmadım." dedi. "
Birkaç arkadaşımla konuşmak için pubdan dışarı çıkmıştım ve dışarıda bir elimle bir içecekle ayakta duruyorduk, bir adam koşup arkamdan bıçakladı ve kaçtı" açıklamasında bulunan adam, acı hissetmediğini ve olaydan dolayı şoka girdiğini de sözlerine ekledi.
Saldırıdan sonra kimsenin şüphelinin peşinden koşmadığı çünkü bir süre hiç kimsenin olayı fark edemediği söylendi. Yoğun bakımda olan ve hızla iyileşen genç adamı bıçaklayan şahsın tespit edildiği ve yakalanması için çalışma başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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