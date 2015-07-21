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BARDA DEHŞET! 1 ÖLÜ, 3 YARALI


BARDA DEHŞET! 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Tarih : 21 Temmuz 2015, 09:09
Puan Ver : Barda Dehşet! 1 Ölü, 3 Yaralı(10/10)11


Olay, Şişli Valikonağı Caddesi'ndeki bir barda saat 05.30'da meydana geldi. İddiaya göre, bara gelen bir müşteri içeride Alkol alıp eğlendiği sırada başka bir müşteriyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

 

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli yanındaki tabancayla barın içerisinde rast gelen ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 müşteri vücudunun çeşitli yerlerinden, 1 bar çalışanı da göğsünden yaralandı. Eli silahlı kişi daha sonra dışarı çıkarak kaçmaya çalışan tartıştığı kişiyi de başından vurdu.








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