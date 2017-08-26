İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 17 Ağustos'ta meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne, 120'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan iki terör saldırısına tepki için Barcelona'nın Gracia Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Katalanca "No tinc por" (Korkmuyorum) yazılı pankartın arkasında yürüdü.

MÜSLÜMAN DERNEKLERİ DE KATILDI

Barcelona'daki terör saldırılarının bir gün sonrasında Katalonya Meydanı'nda yapılan saygı duruşunda halkın kendiliğinden başlattığı "Korkmuyorum" şeklindeki bağırışı, bugünkü gösterinin sloganı oldu. Yürüyüş kortejinin başını, Barcelona'daki güvenlik, sağlık, itfaiye ile aralarında Müslüman derneklerin de olduğu bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri çekti.

"İSLAM BARIŞTIR" DÖVİZLERİ TAŞINDI

Katılımcılara 70 bin gülün dağıtıldığı gösteride, "Korkmuyorum", "En iyi cevap barış", "İslamofobiye hayır", "İslam barıştır" yazılı dövizler taşındı. İspanya'da yaşayan çok sayıda Müslüman da gösteriye katılıp, "Müslümanım terörist değil", "İslam barış dinidir" yazılı dövizler taşıyarak teröre karşı tepkilerini ifade etti.

Katılımın çok yüksek olduğu gösteride, İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Mariano Rajoy, Meclis ve Senato başkanları, bakanlar, Katalonya özerk yönetimi hükümeti üyeleri ve İspanya'daki diğer özerk yönetimlerin başkanları, tüm siyasi partilerin liderleri, eski İspanya Başbakanları, bazı Belediye Başkanları, diplomatlar ve sanatçılar da hazır bulundu.

İSPANYA TARİHİNDE İLK YAŞANDI

Kral 6. Felipe, İspanya tarihinde halkla birlikte gösteriye katılan ilk Kral olurken, yürüyüşünü, Başbakan Rajoy ve Barcelona'da yaşayan Müslüman bir kadınla yaptı. Bu arada ayrılıkçı bir grup Katalan gösteri boyunca İspanya Kralı ve İspanya hükümetine tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada