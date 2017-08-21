Geçtiğimiz Perşembe günü Barcelona'yı kana bulayan DEAŞ'lı terörist Yunus Ebu Yakup, bombalı eylem yapmak üzereyken polis tarafından vurulup öldürüldü.

Barselona'ya 50 kilometre mesafedeki Subirats yerleşim yerinde çıkan çatışmada bir canlı bomba vurularak öldürüldü. Ölen şahsın, geçtiğimiz Perşembe günü Barcelona'daki terör saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı terörist Yunus Ebu Yakup olduğu ortaya çıktı.

PATLAYICI KEMER TAŞIYORDU

Katalonya polisinin resmi Twitter hesabı Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada, Subirats'daki çatışmada etkisiz hale getirilen şüphelinin, patlayıcı yüklü bir kemer taşıdığı bildirildi. Katalan gazetelerinden La Vanguardia ise söz konusu şüphelinin 17 Ağustos'ta Barselona'da meydan gelen terör saldırısının aranan zanlısı Yunus Ebu Yakup olduğunu iddia etti.

13 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Polis, henüz resmen bu iddiayı doğrulamasa da İspanyol devlet televizyonu RTVE, etkisiz hale getirilen şüphelinin DEAŞ'lı terörist Yunus Ebu Yakup olduğunu ileri sürdü. Fas uyruklu olan 22 yaşındaki Yunus Ebu Yakup, Barselona'nın La Rambla caddesinde yaya yoluna girerek, 13 kişinin ölümüne 120 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada