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Barcelona'nın Yıldızı Philippe Coutinho, Psg'ye Gidebilir
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Barcelona'nın Yıldızı Philippe Coutinho, PSG'ye Gidebilir

BARCELONA'NIN YILDIZI PHİLİPPE COUTİNHO, PSG'YE GİDEBİLİR

Devre arasında Liverpool'dan Barcelona'ya astronomik bir bedelle transfer olan Philippe Coutinho, PSG'nin genç yıldızı Kylian M'bappe ile takas edilebilir.

Tarih : 26 Şubat 2018, 23:40
Puan Ver : Barcelona'nın Yıldızı Philippe Coutinho, Psg'ye Gidebilir(10/10)6

Ocak ayı transfer döneminde Liverpool'dan Barcelona'ya 120 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olan Philippe Coutinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Madrid menşeili El Pais gazetesinin haberine göre Brezilyalı 10 numara için Fransız devi Paris Saint Germain devreye girdi.

PSH M'BAPPE'Yİ TAKIMDAN GÖNDERMEK İSTİYOR

Gazete, PSG'nin Toulouse'u 1-0 yendiği maçta Neymar'la tartışan Kylian M'bappe'nin yönetim tarafından takımdan gönderilmek istendiği ve bu doğrultuda Coutinho karşılığında Barça'ya önerileceğini yazdı.

Neymar'ı olabildiğince mutlu etmeye çalıştığı öğrenilen PSG yönetiminin oyuncunun çok yakın arkadaşı olan Coutinho'yu kadroya katarak bu hedefine ulaşmak istediği iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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