BARCELONA'NIN YILDIZI PHİLİPPE COUTİNHO, PSG'YE GİDEBİLİR
Devre arasında Liverpool'dan Barcelona'ya astronomik bir bedelle transfer olan Philippe Coutinho, PSG'nin genç yıldızı Kylian M'bappe ile takas edilebilir.
Ocak ayı transfer döneminde Liverpool'dan Barcelona'ya 120 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olan Philippe Coutinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Madrid menşeili El Pais gazetesinin haberine göre Brezilyalı 10 numara için Fransız devi Paris Saint Germain devreye girdi.
PSH M'BAPPE'Yİ TAKIMDAN GÖNDERMEK İSTİYOR
Gazete, PSG'nin Toulouse'u 1-0 yendiği maçta Neymar'la tartışan Kylian M'bappe'nin yönetim tarafından takımdan gönderilmek istendiği ve bu doğrultuda Coutinho karşılığında Barça'ya önerileceğini yazdı.
Neymar'ı olabildiğince mutlu etmeye çalıştığı öğrenilen PSG yönetiminin oyuncunun çok yakın arkadaşı olan Coutinho'yu kadroya katarak bu hedefine ulaşmak istediği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kar Sevincini Mikrofonla Haykırdı: Nasıl Yağıyor Görüyorsunuz
- Yaşlı Anne-Baba Şizofreni Hastası Çocuklarının Kurbanı Oldu! Bıçaklayarak Öldürdü
- Kayınpeder, Tartıştığı Gelini Ve Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
- Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne'de Okullar Tatil Edildi
- Fransız Sömürgesi Altında Kalan Cezayir, Zamanla Dilini Ve Kültürel Değerlerini Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- A400M Taşıma Uçaklarının Bakımları Kayseri'de Yapılacak! 1,8 Milyon Euro Cepte Kalacak
- İkinci El Piyasası Hareketlendi! 8 Milyon Araç Satışı Bekleniyor
- Dünyanın En Zenginlerindendi! Bir Gecede Milyarlarca Dolar Kaybetti
- Memura 352 Lira Aile Yardımı Geliyor
- Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Filin Saldırısına Uğrayan Hintli, Hayatını Kaybetti
- Rusya'nın Suriye'ye Gönderdiği Su-57 Savaş Uçakları Uydudan Böyle Görüntülendi
- Doğu Guta'da Yaşanan Krizle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar