Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!

Barcelona'nın yeni transferinden ilginç hareket!

BARCELONA'NIN YENİ TRANSFERİNDEN İLGİNÇ HAREKET!

Barcelona'nın yeni transferi Yerry Mina, Camp Nou'da taraftarların karşısına çıktı. Sahaya çorapsız ve kramponsuz adıma atan Kolombiyalı yıldız ilginç bir görüntüye neden oldu.

Tarih : 15 Ocak 2018, 01:20
Puan Ver : Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!(7/10)3

Barcelona'nın yeni transferi Yerry Mina, ilk kez taraftarın karşısına çıkacağı organizasyonda Camp Nou çimlerine çıplak ayaklarıyla adım attı.

Palmeiras'tan 10.5 milyon pound'a transfer edilen savunma oyuncusu 5 buçuk yıllık sözleşmeye imza attı.

BİNLERCE TARAFTAR TARAFINDAN KARŞILANDI

2016 yılında Santa Fe takımından Palmeiras'a transfer olan Mina, 33 maça çıktı. Copa Sudamericana şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Camp Nou'daki törende binlerce taraftar tarafından karşılandı.

Camp Nou çimlerine çıplak ayaklarla adım atan Mina, bu hareketinin nedenini de açıkladı.

"AYAĞINIZIN TABANI ELE GEÇİRMEK İSTEDİĞİNİZ YERE DEĞECEK"

Her transferi sonrasında bir ritüel olarak bunu yaptığını söyleyen Mina, kutsal kitap olan İncil'den bir alıntı yaptı ve "Ayağınızın tabanı ele geçirmek istediğiniz yere değecek ve burada başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Barcelona taraftarları ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Mina'nın bu hareketini jest olarak yorumladı ve oyuncuya destek verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barcelona  Nın  Yeni  Transferinden  İlginç  Hareket    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER