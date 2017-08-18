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BARCELONA'NIN YENİ TRANSFERİ PAULİNHO'NUN İMZA TÖRENİNE 2 BİN KİŞİ GELDİ


Barcelona'nın Yeni Transferi Paulinho'nun İmza Törenine 2 Bin Kişi Geldi
Tarih : 18 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Barcelona'nın Yeni Transferi Paulinho'nun İmza Törenine 2 Bin Kişi Geldi(9/10)5

Barcelona'nın 40 milyon Euro'ya transfer ettiği Paulinho için dün Nou Camp'ta imza töreni düzenlendi. Brezilyalı futbolcu için ciddi bir hazırlık yapan Katalan kulübü büyük bir şok yaşadı. Bunun nedeni ise taraftarların yeni yıldızlarını umursamaması.

90 BİN KİŞİLİK STADA 2 BİN KİŞİ GELDİ

90 bin kişilik stadyumda yapılan imza törenine sadece 2 bin taraftarın katılması, İspanyol basınında geniş yankı uyandırırken "Barcelona, Neymar'ın gidişinin etkilerini hala üzerinden atamadı" yorumları yapıldı.

Paulinho, 2015'ten beri formasını giydiği Çin ekibi Guangzhou'yla çıktığı 95 maçta 27 gol kaydetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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