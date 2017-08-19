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Barcelona'nın Yeni Transferi Paulinho'nun Formasını Sadece 1 Kişi Satın Aldı

BARCELONA'NIN YENİ TRANSFERİ PAULİNHO'NUN FORMASINI SADECE 1 KİŞİ SATIN ALDI

Barcelona'nın 40 milyon Euro'ya transfer ettiği futbolcu Paulinho'nun formasını ilk gün sadece 1 kişi satın aldı.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Barcelona'nın Yeni Transferi Paulinho'nun Formasını Sadece 1 Kişi Satın Aldı(10/10)6

Neymar'ın PSG'ye astronomik bir ücretle transfer olmasından sonra Barcelona'nın ilk imzası Paulinho olmuştu. Maalesef Paulinho, Neymar'ın kaybettirdiği marka değerini düzeltemedi.

PSG'deki ilk gününde Neymar'ın 10 numaralı forması 140 pound fiyatıyla tam 10 bin adet satılmıştı. Yani kulübe sadece 1 günde 1.4m pound gelir sağlamıştı. Goal adlı haber sitesinin Barcelona kulüp mağazaları sorumlusuyla yaptığı röportajda henüz tek bir kişinin bile Paulinho formasını sormadığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra "1" kişinin Paulinho forması satın aldığı öğrenildi.

SADECE 1 KİŞİ FORMASINA PAULINHO YAZDIRDI

Paulinho Barcelona'ya reklam yüzü olarak gelmiş olmasa da Barcelona'daki ilk gününde sadece "1" forması satılmış olması utanç verici bir durum olarak değerlendirildi.

Katalan ekibi geçmişte Tottenham Hotspur'un gelmiş geçmiş en bidon adamı seçilen Paulinho'yu 40 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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