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Barcelona'nın Yeni Transferi Coutinho 3 Hafta Forma Giyemeyecek

BARCELONA'NIN YENİ TRANSFERİ COUTİNHO 3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

La Liga ekiplerinden Barcelona, 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.

Tarih : 09 Ocak 2018, 06:00
Puan Ver : Barcelona'nın Yeni Transferi Coutinho 3 Hafta Forma Giyemeyecek(8/10)4

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.

3 HAFTA YOK

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sağ kalçasındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ESPANYOL MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer edilen ve gün içinde sözleşme imzalanan Coutinho'nun 4 Şubat'taki Espanyol maçında oynaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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