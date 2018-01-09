BARCELONA'NIN YENİ TRANSFERİ COUTİNHO 3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
La Liga ekiplerinden Barcelona, 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.
3 HAFTA YOK
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sağ kalçasındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
ESPANYOL MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR
İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer edilen ve gün içinde sözleşme imzalanan Coutinho'nun 4 Şubat'taki Espanyol maçında oynaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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