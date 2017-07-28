BARCELONA'NIN TRANSFERİNE İZİN VERMEDİĞİ NEYMAR, ANTRENMANDA YENİ TRANSFERİ YUMRUKLADI
Barcelona'nın PSG'ye transferine izin vermediği Neymar, antrenmanda yeni transfer Semedo'yu yumrukladı. Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Barcelona antrenmanında takım arkadaşı Nelson Semedo'yla tartışan Neymar, idmanı terk etti. Yaşanan ikili mücadelede kendisine sert bir müdahale yapan Semedo'yla atışan Brezilyalı yıldız, takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
ARKASINDAN KONUŞMAYA DEVAM ETTİ
Semedo olay yerinden uzaklaşmasına rağmen Neymar'ın oldukça sinirlendiği ve arkasından konuşmaya devam ettiği görüntülendi.
Bu gelişme üzerine, Neymar'ın Barcelona'dan kesin olarak ayrılacağı ve uzun süredir görüşme halinde olduğu PSG'ye imza atacağı iddiaları da kuvvetlendi.
SHANGHAI'YE TUR İPTAL EDİLDİ
Çin'in en büyük seyahat şirketi Ctrip, bugün yaptığı açıklamada, devam eden transfer görüşmelerinin yoğunluğu nedeniyle Neymar'ın Shanghai'ye yapacağı turu iptal ettiklerini açıkladı.
Bu iki gelişmenin ardından, Neymar'ın kısa sürede PSG'ye imza atması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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