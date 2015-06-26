İspanyol kulübü Barcelona'da 2006-2010 arasında başkanlık yapan ve 18 Temmuz'da yapılacak seçimde başkan adayı olan Josep Maria Bartomeu, Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan Arda Turan'ın transferi için harekete geçti.



Katalan merkezli Mundo Deportivo gazetesinin “Bomba Arda Turan” başlıklı haberine göre; Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun seçim kozu Arda Turan. Teknik direktör Luis Enrique'nin, Arda'yı çok beğendiği, tıpkı Aleix Vidal'de olduğu gibi milli futbolcuyu da takımında görmek istediği ifade edildi.