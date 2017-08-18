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Barcelona'nın Golcüsü Luis Suarez, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

BARCELONA'NIN GOLCÜSÜ LUİS SUAREZ, 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Neymar'ın gidişi ve Kral Kupası'nın kaybedilmesiyle sarsılan Barcelona, Luis Suarez'in de 1 aylık sakatlığıyla yeni bir şokla karşı karşıya kaldı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Barcelona'nın Golcüsü Luis Suarez, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak(10/10)6

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in sahalardan bir ay uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona'nın Real Madrid'e 2-0 yenildiği İspanya Süper Kupası rövanş maçında sakatlanan Suarez'in sağ dizinde şişlik tespit edildi.

4 MAÇI KAÇIRACAK

Futboldan bir ay uzak kalması beklenen Suarez'in, ligdeki Real Betis, Alaves, Espanyol ve Getafe karşılaşmalarını kaçıracağı bilgisi verildi.

Aynı maçta yaşadığı sakatlık sonrası sol kasığında zorlanma meydana gelen Gerard Pique'nin ise Real Betis'e karşı oynamasının şüpheli olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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