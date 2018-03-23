BARCELONA'NIN EFSANESİ XAVİ, ARDA TURAN'A DESTEK ÇIKTI
La Masia'dan çıkıp, uzun yıllar Barcelona'ya önderlik eden, bugünlerde ise kariyerini Al Sadd'da sürdüren Xavi, "Arda'nın Barcelona'da zamana ihtiyacı vardı" dedi.
Messi, Iniesta, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Barcelona forması giyen Türk futbolcular hakkında konuşan Xavi, Barcelona'da oynamanın kolay olmadığını belirtti.
Farklı dönemlerde oynamalarına rağmen Barcelona'da tutunamayan iki isim, Rüştü Reçber ve Arda Turan hatırlatılınca Xavi, "Özgüvene bağlı olabilir. Arda'nın bence Barcelona'da başarılı olmak için zamana ihtiyacı vardı." dedi.
"BARCELONA'DA BAZEN ZAMANINIZ OLMAZ"
Xavi, "Ama Barcelona'da bazen zamanınız olmaz. Bunu biliyorsunuz. Sahaya çıktığınız ilk andan itibaren en iyi şekilde rekabet etmek zorundasınızdır. Yani Barcelona gibi bir kulüpte oynamak kolay değildir." diye konuştu.
Efsane yıldız, Barcelona'nın futbol tarihine damga vurduğu dönemde orta sahadaki partneri Iniesta'nın da Barcelona'dan ayrılma ihtimali üzerine konuştu.
"Iniesta ne karar verirse versin onun için mutlu olacağım. Çünkü o en iyisini hak ediyor. O benim futbol dünyasındaki en iyi arkadaşlarımdan biri, bu yüzden onun için en iyisini isterim. Ama o ne karar verirse versin iyi olacaktır."
DÜNYA KUPASI TAHMİNİ
Yaz aylarında oynanacak olan Dünya Kupası hakkında görüş belirten Xavi, Messi'yi anmadan geçmedi.
"Messi'li Arjantin Dünya Kupası için favori takımlardan biri. Ayrıca Almanya ve Neymar'lı Brezilya da favoriler arasında. İspanya? Umarım. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonu olmasını isterim. Ama şampiyonluk için çok fazla favori takım var."
Kariyerinde 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Xavi, bu sezonun favorilerini belirledi:
"Bence dört takım favori konumunda. Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih. Kalan takımlar başka bir seviyede. Bir seviye aşağıdalar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ne olacağını bilemeyiz. Bekleyip göreceğiz."
Kaynak: haberinburada
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