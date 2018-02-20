Devre arası transfer döneminde 120 milyon euroya Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Philippe Coutinho'nun Barselona'daki evi soyuldu.

Devre arası transfer döneminde Barcelona'ya 120 milyon Euro karşılığında transfer olan Philippe Coutinho, Barcelona'daki evinin soyulmasıyla şoka uğradı.

İspanyol basınının haberine göre gece ailesi ile birlikte yemeğe çıkan Coutinho, 1.30'da eve dönmesiyle büyük bir şok yaşadı. Evinin soyulduğunu gören Brezilyalı yıldız, hemen polisi arasa da henüz hırsızlara ulaşılamadı.

TAKIMLA BERABER GİTMEDİ

Büyük bir üzüntüye giren Coutinho, Chelsea ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için takım uçağıyla Londra'ya gitmedi. Ailesi ile birlikte olmayı tercih eden Coutinho, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığı için kurallar gereği Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemiyor.

Coutinho'nun Barcelona'da aldığı evin ise takım arkadaşı Luis Suarez tarafından önerildiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada