İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, Espanyol'a 1-0 mağlup oldu ve 29 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol'a 1-0 yenildi. Kupada Katalonya derbisinde Espanyol, Cornella-El Pra Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.

Barcelona, ilk yarıda birçok gol pozisyona girmesine rağmen değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

88. DAKİKADA SERİ BİTTİ

İkinci yarıda penaltı kazanan Barcelona'da 62. dakikada Lionel Messi'nin şutunu, kaleci Diego Lopez köşeden çıkardı. 88. dakikada Oscar Melendo'nun golüyle ev sahibi Espanyol, 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla bitti.

Bu sonuçla, Barcelona'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Kaynak: haberinburada