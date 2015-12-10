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barcelona'lı yıldız neymar transfer olacak mı?

BARCELONA'LI YILDIZ NEYMAR TRANSFER OLACAK MI?

Barcelona'nın Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar ile alakalı menajeri ve aynı zamanda babası olan Neymar Sr, oldukça önemli açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcunun geleceğine dair açıklamalar yapıldı.

Tarih : 10 Aralık 2015, 09:34
Puan Ver : Barcelona'lı Yıldız Neymar Transfer Olacak Mı?(7/10)5


Menajeri ve aynı zamanda babası olan Neymar Sr, oğlunun Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki sorulara şu şekilde cevap verdi. "Eğer başka bir Barcelona varsa olabilir! Neymar İspanya'da mutlu. Arzusu kalmak yönünde. Üç yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Manchester United, Barcelona'ya bir teklifte bulundu ancak o kalmak istedi." Neymar'ın Real Madrid' e transfer olması ile ilgili sorulan soruya ise; "Neymar kendi hikâyesini kendi yazıyor. Ben onu Real Madrid'e gitmesi için zorlayamam. Ona Santos'un yaptıklarını asla yapamam. O benim oğlum ve aynı zamanda temsilcisiyim. Onu riske atamam. En önemli şey kendisinin mutluluğu. Her şey para değil." şeklinde cevap verdi.



 








Etiketler: Barcelona    Yıldız  Neymar  Transfer  Olacak      haber

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