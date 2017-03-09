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barcelonalı oyuncular zafer sarhoşu

BARCELONALI OYUNCULAR ZAFER SARHOŞU

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-PSG maçının ardından Barçalı futbolcular duygularını aktardı.

Tarih : 09 Mart 2017, 12:03
Puan Ver : Barcelonalı Oyuncular Zafer Sarhoşu(8/10)7


Barcelona'lı futbolcular, 4-0'ın rövanşında 6-1 yenerek eledikleri PSG maçının ardından açıklamalarda bulundular.



SERGI ROBERTO



Barcelona'nın muhteşem bir geri dönüş ile yıllarca konuşulacak bir kahramanlık öyküsü yazdığı gecenin başrolünde sürpriz golü ile Katalan ekibine turu getiren Sergi Roberto karşılaşma sonrası açıklamalarında, "3-1 yaptıklarında her şey bizim için ümitsiz görünüyordu ama başardık. Hiçbir zaman inanmayı bırakmadık" dedi.



ANDRES INIESTA



Barcelona'nın bu büyük zaferinin ardından Kaptan Andres Iniesta ise, "Tarihi bir performansa tanıklık ettik. İnanmayı hiç bırakmadık. Hemen hemen imkansızdı ama gerçekleşti" dedi.



NEYMAR



Attığı 2 gol ve yaptığı asist ile zaferin en büyük mimarlarından Neymar da, "Daha hiçbir şey kazanmadık, Şampiyonlar Ligi'nde gidecek çok yolumuz var. PSG'nin bugün yaşadığını her takım yaşayabilir" ifadelerini kullandı.



GERARD PIQUE



Gerard Pique ise, "Geri dönüşler gördük ama böylesini asla yaşamamıştık. Bizi gömmek istediler ve bir gün tahtı bırakacağız ama bugün hala en iyi olduğumuzu kanıtladık" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Barcelonalı  Oyuncular  Zafer  Sarhoşu    haber

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