BARCELONA'LI MİLLİ OYUNCU ARDA TURAN'IN SAKATLIĞI NÜKSETTİ
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona, milli futbolcumuz Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiğini bildirdi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiği bildirildi.
MİLLİ TAKIM KAMPINDAKİ SAKATLIK NÜKSETTİ
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Türkiye Milli Takım kampında yaşadığı sol ayak bileğindeki sakatlığın tekrarladığı belirtildi. La Liga ekibinde şanssız bir sezon geçiren Arda'nın iyileşme sürecinin tedaviye vereceği cevaba göre belli olacağı aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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