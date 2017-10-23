İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiği bildirildi.

MİLLİ TAKIM KAMPINDAKİ SAKATLIK NÜKSETTİ

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Türkiye Milli Takım kampında yaşadığı sol ayak bileğindeki sakatlığın tekrarladığı belirtildi. La Liga ekibinde şanssız bir sezon geçiren Arda'nın iyileşme sürecinin tedaviye vereceği cevaba göre belli olacağı aktarıldı.

Kaynak: haberinburada