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Barcelona'lı Milli Oyuncu Arda Turan'ın Sakatlığı Nüksetti

BARCELONA'LI MİLLİ OYUNCU ARDA TURAN'IN SAKATLIĞI NÜKSETTİ

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona, milli futbolcumuz Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiğini bildirdi.

Tarih : 23 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Barcelona'lı Milli Oyuncu Arda Turan'ın Sakatlığı Nüksetti(9/10)5

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiği bildirildi.

MİLLİ TAKIM KAMPINDAKİ SAKATLIK NÜKSETTİ

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Türkiye Milli Takım kampında yaşadığı sol ayak bileğindeki sakatlığın tekrarladığı belirtildi. La Liga ekibinde şanssız bir sezon geçiren Arda'nın iyileşme sürecinin tedaviye vereceği cevaba göre belli olacağı aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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