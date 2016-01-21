BARCELONALI MASCHERANO'YA 1 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Barcelonalı oyuncu Javier Mascherano vergi kaçırmak suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Barcelona'nın Arjantinli savunma oyuncusu Mascherano, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 815.000 euroluk para cezasına çarptırıldı.
İTİRAF ETMİŞTİ
Vergi kaçakçılığından yargılanan Mascherano, 2011 ve 2012 yıllarında toplam 1.5 milyon Euro vergi kaçırdığını önceki duruşmalarda itiraf etmişti. Arjantinli oyuncu, hapis cezasından kurtulmak amacıyla 200 bin Euro faiz ile vergi borcunu kapattı ama cezadan kurtulamadı. Hakim, karar duruşmasında Mascherano'ya 1 yıl hapis ve 815 bin Euro para cezası verdi.
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