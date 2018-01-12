Barcelona İletişim Direktörü Jose Manuel Lazaro, "Arda Turan konusunda yeni bir gelişme yok. Mevcut durum devam ediyor." dedi.

Barcelona İletişim Direktörü Jose Manuel Lazaro, Arda Turan'ın transferi ile ilgili beIN SPORTS'a konuştu.

Lazaro açıklamasında, "An itibariyle Arda Turan konusunda yeni bir gelişme yok. Transferde mevcut durum devam ediyor." dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ DA KONUŞTU

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferi için "Hayırlı olacak inşallah" diye konuştu.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu. İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

Kaynak: haberinburada