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barcelona'dan rajtoral mesajı

BARCELONA'DAN RAJTORAL MESAJI

İspanyol kulübü, evinde ölü bulunan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu için başsağlığı mesajı paylaştı

Tarih : 24 Nisan 2017, 16:50
Puan Ver : Barcelona'dan Rajtoral Mesajı(6/10)7


İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona, evinde ölü bulunan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayımladı.



Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz Gaziantepspor futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.



Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki evinde dün ölü bulunan Rajtoral'ın Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde hazırlanan ilk rapora göre intihar ettiği belirlenmişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Barcelona  Dan  Rajtoral  Mesajı    haber

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