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barcelona'dan flaş katar açıklaması

BARCELONA'DAN FLAŞ KATAR AÇIKLAMASI

Katar'a gelen yaptırımların ardından Barcelona futbol kulübü bir açıklama yayınladı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:23
Puan Ver : Barcelona'dan Flaş Katar Açıklaması(7/10)6


İspanyol basınında Katar'a gelen yaptırımların ardından Katalan devi Barcelona futbol kulübüyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Barcelona'nın Katarlı sponsorlarıyla yaptığı anlaşmaların incelenmesi istendi.



BARCELONA AÇIKLAMA YAYINLADI



Katar'la olan sponsorluk bağları konusunda detaylı bilgi veren Barcelona, 2010-2016 yılları arasında Katar Spor Yatırımları'yla kontratları olduğunu belirterek bu süre içerisinde bu kuruluştan kendilerine anlaşma gereği toplam 171 milyon euro aktarıldığını bildirdi.



Dünya gündeminde Katar'a yönelik inceleme ve soruşturmaların başlamasının ardından olası şüpheleri ortadan kaldırmak için yapılan açıklamada Katar Spor Yatırımları'nın 2010-2016 yılları arasında Barcelona'nın ana sponsoru olduğu belirtilirken yıl yıl Barcelona kulübüne bu şirketten aktarılan paralar bildirildi.



 



kaynak:sabah








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