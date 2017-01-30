Meteorolojiden 12 İle Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Hastaneye Yakınını Ziyarete Gitmişti, Öldü!
Karaciğerinde O Sorun Olanlar İçin Çok Zararlı!
Dolar Düştü, Borsada Yükseliş Yüzde 2'yi Aştı
Galatasaray'dan Fb'ye Dev Gönderme!
Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı
Hdp'li Vekil İdris Baluken Tahliye Edildi
Milyonların Konuştuğu O Videoyu Masaya Yatırıyor
Rusya'dan Trump'ın Suriye Önerisine Yeşil Işık!
İçişleri Bakanlığı: Bir Haftada 202 Operasyon Yapıldı
'menisküs Yırtığı' Dedi, Çene Estetiği Çıktı!
Teröre Karşı Yürüyen Üniversiteli Meclis'e Ulaştı
Chp'den Erdoğan Ve Hükümete Trump Eleştirisi
Trump İle Putin Telefonda Ne Konuştu?
Fenerbahçe'nin İstediği Anderson İçin Açıklama
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Flaş Fetö Soruşturması
2015'ten Bugüne 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Akaryakıt Şirketlerine 4,9 Milyon Lira Ceza
Abd'de Binler Trump'a Karşı Havaalanlarına Akın Etti!
Samsung Patent Sayısı İle Sektörünün Lideri

barcelona'dan arda turan'a sürpriz!

BARCELONA'DAN ARDA TURAN'A SÜRPRİZ!

A Milli Takımın ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın 30. doğum gününde kulübünden sürpriz bir hamle geldi.

Tarih : 30 Ocak 2017, 11:34
Puan Ver : Barcelona'dan Arda Turan'a Sürpriz!(8/10)5


30 Ocak 1987 yılında dünyaya gelen Arda Turan için Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Barcelona'nın resmi hesabı şu ifadeleri kullandı:



"Doğum günün kutlu olsun Arda Turan! İyi ki doğdun..."



Barcelona ayrıca Arda Turan için bir de hastag açtı ve 'İyi dileklerinizi #Arda30 hastagine yollayabilirsiniz' ifadelerini kullandı.



Arda'nın doğum günü sosyal medya üzerinden de birçok futbolsever tarafından kutlandı. Bu sezon 25 maçta 13 gol atan milli futbolcu kariyer rekorunu kırmış ve en iyi performansına ulaşmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Barcelona  Dan  Arda  Turan  A  Sürpriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER