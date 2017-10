Barselona'da yaşanan terör saldırısı sırasında 2 silahlı saldırganın Luna De İstanbul adlı Türk restoranına girdiği iddia edilmişti. İspanyol basınının bu iddiasının ardından polis rehine durumu olmadığını açıklamıştı. Olayla ilgili detaylar netleşiyor. Restoran sahibi Ercan Can'ın yaralıları dükkanı aldıktan sonra kapıyı kapattığı, bu sayede teröristlerin içeri giremediği belirtiliyor.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 100 KİŞİ YARALANDI

İspanya'da dün minibüsle düzenlenen korkunç saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır 100 kişi yaralandı. Silahlı saldırganların bir Türk restoranına da girdiği iddia edilmişti. İspanyol basınının bu iddiasının aksine ilerleyen saatlerde İspanyol polisi herhangi bir rehine durumu olmadığını açıkladı.

TÜRK RESTORANINA SIĞINDILAR

Restoran sahibi Ercan Can olayın perde arkasını ve saldırı anında yaşadıklarını anlattı.Can, saldırı anında yaklaşık 15 kişinin kendi restoranına sığındığını bu kişilerle beraber restoranda olduklarını ve beklediklerini söyledi.

"KAPIYI KAPATMASAM İÇERİ GİRECEKLERDİ"

Barselona'daki dehşet anlarını 24 TV'ye bağlanarak anlatan restoran sahibi Ercan Can, "Olayın olduğu yere yakın bir yerdeyiz. Minibüsün duvara çarpıp durduğunu görebiliyoruz. Biz burada yaşıyoruz yaklaşık 10-11 yıldır. Şu an minibüsün tam durakladığı yerin karşısında bulunuyoruz. Dışarda sadece polisler ve kaza yapan minibüs var. Burası Barcelona'nın en yoğun olduğu caddelerinden biri. Olay saat 16:30 gibi yaşandı" ifadeleriyle olayı anlattı.Türk restoranı Luna De İstanbul'un sahibi olan Ercan Can, olay anında dükkanına girerek refleks olarak kapıyı kapattığını söyledi. "Kapıyı kapatmasam içeri gireceklerdi, olaya dışarıdan tanık olan kişiler bizim bulunduğumuz yere giremeyen iki teröristin apartmandan içeri girip yukarı çıktığını söyledi" diye konuştu.

"PASAPORTUMU KARDEŞİM ÇALMIŞ"

İspanyol basını saldırganın 20-25 yaşlarında olduğu ve Fas asıllı bir İspanyol olduğunu açıkladı ve olay yerinde bulunan kimlik üzerindeki fotoğrafını yayınladı. Yayaları ezen minibüsün içinde Driss Oukabir'in pasaportu bulunmuştu. Bu kişi, Barcelona'nın kuzeyindeki Ripoll şehrinde dün gece kendisi polise giderek teslim oldu ve "Pasaportumu kardeşim çalmış, ben masumum" dedi. Oukabir gözaltına alındı. Şimdi, Driss'in 18 yaşındaki kardeşi Moussa aranıyor.

SALDIRIDA BİR TÜRK AĞIR YARALANDI

İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında bir Türk vatandaşının ağır yaralandığı bildirildi. Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Barcelona'yı hedef alan saldırıda bir Türk vatandaşı ağır yaralandı. Erkek olan yaralı Türk vatandaşının isminin ailesine haber verilmeden önce açıklanmayacağı belirtildi.

Öte yandan 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin üçüncü bir zanlı daha gözaltına alındı. Olayla ilişkili gözaltı saıyısı 3'e yükseldi.

Kaynak: haberinburada