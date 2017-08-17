BARCELONA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ: LANETLİYORUZ
İspanya'nın Barcelona şehrinde yetkililerin 1, yerel basının 13 can kaybı olduğunu duyurduğu terör saldırısıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.
"SALDIRILAR TÜM İNSANLIĞI HEDEF ALMIŞTIR"
Açıklamanın devamında "Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
"TERÖRLE MÜCADELEDE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Dostumuz ve müttefikimiz İspanya'yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.
Kaynak: haberinburada
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