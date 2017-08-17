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BARCELONA'DAKİ SALDIRININ FAİLİ TERÖRİSTİN KİMLİĞİ VE FOTOĞRAFI YAYINLANDI


Barcelona'daki Saldırının Faili Teröristin Kimliği Ve Fotoğrafı Yayınlandı
Tarih : 17 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Barcelona'daki Saldırının Faili Teröristin Kimliği Ve Fotoğrafı Yayınlandı(8/10)4

İspanya'nın Barcelona kentinde teröristlerin önce kentin turistik bir bölgesinde kalabalığın arasında dalması ardından da bir Türk restoranını silahla basması sonucu resmi olmayan rakamlara göre en az 13 kişi hayatını kaybetti.

VALİLİK: 1 ÖLÜ, 38 YARALI

Yerel basının hastane kaynaklarına dayandırdığı bu rakamın ardından bir açıklama yapan Barcelona valiliği ise olayda 1 kişinni öldüğünü, 10'u ağır 38 kişinin de yaralandığını duyurdu.

SALDIRGANLARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ölü ve yaralı sayıları konusunda çelişkili açıklamalar gelirken, polis, saldırganlardan birinin saldırıda kullandığı minibüs yakınlarında pasaportunu düşürdüğünü açıkladı.

Bulunan pasaportun, Fas asıllı Driss Oukabir isimli teröriste ait olduğu, ve teröristin daha sonra Las Ramblas'taki Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına diğer teröristle birlikte baskın yaptığı bildirildi.

Polisin restorana başlattığı operasyon da devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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