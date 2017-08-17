BARCELONA'DAKİ SALDIRIDA ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Barcelona'da Türk restoranını basan 2 teröristin biri polis tarafından y6akalanarak gözaltına alındı. Diğer teröristin akıbeti ile ilgili ise bilgi verilmedi.
İspanya'nın Barcelona kentinde teröristeler önce Las Ramblas Caddesi üzerindeki yayaları minibüsle ezdi, ardından da Luna de Estambul adlı bir Türk restoranını bastı.
1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis güvenlik çemberi oluşturduğu restorana operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli sağ olarak ele geçirildi.
Şüphelinin polis tarafından gözaltına alınma görüntüleri de İspanyol basını tarafından yayınlandı.
Yetkililer, saldırganlardan birinin Fas asıllı Driss Oukabir olduğunu açıklamıştı. Ancak yakalanan şüphelinin kimliği ve diğer teröristin akıbeti hakkında bilgi verilmedi.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda İspanya basınına göre 13, valiliğe göre ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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