Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Barcelona'daki Saldırıda Şüphelilerden Biri Yakalandı

BARCELONA'DAKİ SALDIRIDA ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Barcelona'da Türk restoranını basan 2 teröristin biri polis tarafından y6akalanarak gözaltına alındı. Diğer teröristin akıbeti ile ilgili ise bilgi verilmedi.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Barcelona'daki Saldırıda Şüphelilerden Biri Yakalandı(6/10)2

İspanya'nın Barcelona kentinde teröristeler önce Las Ramblas Caddesi üzerindeki yayaları minibüsle ezdi, ardından da Luna de Estambul adlı bir Türk restoranını bastı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis güvenlik çemberi oluşturduğu restorana operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli sağ olarak ele geçirildi.

Şüphelinin polis tarafından gözaltına alınma görüntüleri de İspanyol basını tarafından yayınlandı.

Yetkililer, saldırganlardan birinin Fas asıllı Driss Oukabir olduğunu açıklamıştı. Ancak yakalanan şüphelinin kimliği ve diğer teröristin akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda İspanya basınına göre 13, valiliğe göre ise 1 kişi hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barcelona  Daki  Saldırıda  Şüphelilerden  Biri  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER