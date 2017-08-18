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BARCELONA'DAKİ KANLI SALDIRININ BİLANÇOSU VE AYRINTILARI BELLİ OLDU!


Barcelona'daki kanlı saldırının bilançosu ve ayrıntıları belli oldu!
Tarih : 18 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Barcelona'daki Kanlı Saldırının Bilançosu Ve Ayrıntıları Belli Oldu!(10/10)6

Terör örgütü DEAŞ, kanlı yüzünü bu kez İspanya'nın Barcelona kentinde gösterdi. Bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.



13 ÖLÜ, 100'DEN FAZLA YARALI, 2 GÖZALTI



İspanya'nın Katalan Yönetimi Başkanı Puigdemont, basına yaptığı açıklamada, Las Ramblas'ta bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Puigdemont, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.



DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ



Terör örgütü DEAŞ'ın yayın organı Amak'tan yapılan açıklamada, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.



POLİSE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜRÜLDÜ



Katalan polisi, ayrıca, Barcelona'da trafiğe kapatılan bir yolda bir otomobilin iki polis memuruna çarptığını, daha sonra aracın sürücüsünün polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu.



KENT MEYDANINDA SAYGI DURUŞU



Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, kentin ana meydanında saygı duruşunda bulunulacağını aktardı.



"KATİLLER BİZİ KORKUTAMAZ"



İspanya Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Barcelona'daki saldırı kınandı ve "Katiller bizi korkutamaz." ifadesini kullanıldı.



"İSPANYA, KURBANLAR VE AİLELERİNİN YANINDA"



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, teröristlerin asla birlik olmuş bir halkı yok edemeyeceğini dile getirerek "İspanya, kurbanlar ve ailelerinin yanında." dedi.



"SOKAĞA ÇIKMAYIN"



Katalan polisi, Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini duyurmuştu. Katalan polisi halka sokağa çıkmama tavsiyesinde bulunmuştu.



Bölge, polis tarafından güvenlik çemberine alınarak metro ve tren istasyonları da kapatılmıştı.



 



 



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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