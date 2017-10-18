Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynadığı maçın ardından, Messi ve Pique soyunma odasında tartıştı. Tartışma Pique'nin politik söylemleri nedeniyle yaşandı.

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona'nın Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ve ilk puan kaybını yaşadığı maç sonrası Lionel Messi'nin, Gerard Pique ile soyunma odasında tartıştığı ve Messi'nin Pique'ye bağırdığı ileri sürüldü.

MESSİ, PİQUE'YE POLİTİK SÖYLEMLERİNDEN DOLAYI KIZDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, maçtan sonra Wanda Metropolitana Stadyumu'nun koridorlarında Messi'nin Pique'ye son dönemdeki politik söylemlerinden dolayı kızgın olduğu için bağırdığı ve Arjantinli oyuncunun Pique'nin son dönemdeki kötü performansının buna bağladığı kaydedildi.

MESSİ TAKIMIN KÖTÜ GİDİŞATINI POLİTİK SÖYLEMLERE BAĞLADI

Konuyla ilgili konuşan İspanyol gazeteci Eduardo Inda, "Messi, son dönemde yaşanan politik kaosun Barcelona futbol takımını saha içinde etkilediğini düşünüyor. Bu yüzden Pique'ye soyunma odasında çıkıştı. Kavganın altında yatan sebep buydu. Messi takım arkadaşlarının sadece sezona konsantre olmasını istiyor" dedi.

Kaynak: haberinburada