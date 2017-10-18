Yan Komşusu Olan Iraklı Mültecinin Cinsel Organını Keserek Öldürdü
D-8 Zirvesi Nedeniyle İstanbul'da Yarın Trafiğe Kapatılacak Yollar Belli Oldu
Eski Galatasaraylı Sneijder, 2 Ay Sonra Sahalara Dönüyor
Kuzey Irak'taki Başkanlık Ve Milletvekilliği Seçim Hazırlıkları Askıya Alındı
Abd'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü
Liseli Kızı Zorla Aracına Bindirip Kaçırmaya Çalışan 19 Yaşındaki Genç, Gözaltına Alındı
Barcelona'da Yıldız Oyuncular Kavga Etti
Emekli Astsubaydan Örnek Atatürk Hassasiyeti! Utanırım Deyip Sırtını Dönmedi
Dicle Nehri'nde Sular Çekildi, Balıklar Telef Oldu
Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
Hoffenheim Maçı Öncesi Başakşehir'de 4 Eksik
Sarallar Ve Şahinlerin Karşı Karşıya Geldiği Dava Başladı, Komandolar Adliyede Nöbet Tuttu
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'ye Geliyor! Masada Kuzey Irak Var
Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi
Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı
Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı Hayatını Kaybetti
Trabzonsporlu Yönetici, Rıza Çalımbay'ın Gelmesinin Ardından İstifa Etti
İpsala Sınır Kapısı, 24 Saat Kapatılacak
Portekizli Yıldız Ronaldo, Seremonide Şampiyonlar Ligi Marşını Okudu

Barcelona'da yıldız oyuncular kavga etti

BARCELONA'DA YILDIZ OYUNCULAR KAVGA ETTİ

Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynadığı maçın ardından, Messi ve Pique soyunma odasında tartıştı. Tartışma Pique'nin politik söylemleri nedeniyle yaşandı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Barcelona'da Yıldız Oyuncular Kavga Etti(8/10)4

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona'nın Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ve ilk puan kaybını yaşadığı maç sonrası Lionel Messi'nin, Gerard Pique ile soyunma odasında tartıştığı ve Messi'nin Pique'ye bağırdığı ileri sürüldü.

MESSİ, PİQUE'YE POLİTİK SÖYLEMLERİNDEN DOLAYI KIZDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, maçtan sonra Wanda Metropolitana Stadyumu'nun koridorlarında Messi'nin Pique'ye son dönemdeki politik söylemlerinden dolayı kızgın olduğu için bağırdığı ve Arjantinli oyuncunun Pique'nin son dönemdeki kötü performansının buna bağladığı kaydedildi.

MESSİ TAKIMIN KÖTÜ GİDİŞATINI POLİTİK SÖYLEMLERE BAĞLADI

Konuyla ilgili konuşan İspanyol gazeteci Eduardo Inda, "Messi, son dönemde yaşanan politik kaosun Barcelona futbol takımını saha içinde etkilediğini düşünüyor. Bu yüzden Pique'ye soyunma odasında çıkıştı. Kavganın altında yatan sebep buydu. Messi takım arkadaşlarının sadece sezona konsantre olmasını istiyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barcelona  Da  Yıldız  Oyuncular  Kavga  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER