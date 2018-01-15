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Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı

BARCELONA'DA OUSMANE DEMBELE YENİDEN SAKATLANDI

Barcelona'da sakatlığı yeni geçen genç yıldız Ousmane Dembele yeniden sakatlandı. Yıldız futbolcu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 15 Ocak 2018, 19:10
Puan Ver : Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı(9/10)5

Katalan ekibinden yapılan açıklamaya göre Dembele, Real Sociedad maçının ardından sol arka adalesinde bir sertleşme hissetti. Yıldız oyuncunun sahalardan 3-4 hafta arası uzak kalacağı açıklandı.

Barcelona bu süreçte ligde Real Betis, Alaves, Espanyol ve Getafe ile karşılaşacak.

4 AY FORMA GİYEMEMİŞTİ

20 yaşındaki oyuncu sezonun ilk bölümünde de aynı yerden operasyon geçirmiş ve sahalardan 4 ay uzak kalmıştı.

Dembele uzun süren sakatlığın ardından sahalara 4 Ocak'taki Celta Vigo maçıyla dönmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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