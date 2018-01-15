BARCELONA'DA OUSMANE DEMBELE YENİDEN SAKATLANDI
Barcelona'da sakatlığı yeni geçen genç yıldız Ousmane Dembele yeniden sakatlandı. Yıldız futbolcu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Katalan ekibinden yapılan açıklamaya göre Dembele, Real Sociedad maçının ardından sol arka adalesinde bir sertleşme hissetti. Yıldız oyuncunun sahalardan 3-4 hafta arası uzak kalacağı açıklandı.
Barcelona bu süreçte ligde Real Betis, Alaves, Espanyol ve Getafe ile karşılaşacak.
4 AY FORMA GİYEMEMİŞTİ
20 yaşındaki oyuncu sezonun ilk bölümünde de aynı yerden operasyon geçirmiş ve sahalardan 4 ay uzak kalmıştı.
Dembele uzun süren sakatlığın ardından sahalara 4 Ocak'taki Celta Vigo maçıyla dönmüştü.
Kaynak: haberinburada
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