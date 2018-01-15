Katalan ekibinden yapılan açıklamaya göre Dembele, Real Sociedad maçının ardından sol arka adalesinde bir sertleşme hissetti. Yıldız oyuncunun sahalardan 3-4 hafta arası uzak kalacağı açıklandı.

Barcelona bu süreçte ligde Real Betis, Alaves, Espanyol ve Getafe ile karşılaşacak.

4 AY FORMA GİYEMEMİŞTİ

20 yaşındaki oyuncu sezonun ilk bölümünde de aynı yerden operasyon geçirmiş ve sahalardan 4 ay uzak kalmıştı.

Dembele uzun süren sakatlığın ardından sahalara 4 Ocak'taki Celta Vigo maçıyla dönmüştü.

Kaynak: haberinburada