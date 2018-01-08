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Barcelona'da Arda Turan'ın Forma Numarası Coutinho'ya Gitti
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Barcelona'da Arda Turan'ın Forma Numarası Coutinho'ya Gitti

BARCELONA'DA ARDA TURAN'IN FORMA NUMARASI COUTİNHO'YA GİTTİ

Barcelona'nın 160 milyon Euro bedelle Liverpool'dan kadrosuna kattığı Coutinho, Arda Turan'ın 7 numaralı formasını aldı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 18:50
Puan Ver : Barcelona'da Arda Turan'ın Forma Numarası Coutinho'ya Gitti(10/10)6

Barcelona'nın 160 milyon Euro bedelle Liverpool'dan kadrosuna kattığı Coutinho'ya 7 numaralı formanın verildiği iddia edildi. Bilindiği üzere Katalan ekibinde 7 numarayı Arda Turan giyiyordu.

Liverpool'dan 160 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Barcelona'ya transfer olan Philippe Coutinho'nun giyeceği forma numarası da belli oldu. İspanyol taraftarlar, Barcelona ürünlerinin satıldığı mağazalarda yeni transfer Coutinho'nun formasına büyük ilgi gösteriyor. Bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü.

ARDA'NIN FORMASI COUTINHO'YA GİTTİ

25 yaşındaki yeni transferin formasını almak isteyen bir taraftar, bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu fotoğraftaki dikkat çeken en önemli ayrıntı ise formanın numarasıydı. Coutinho'nun ismi yazılı olan Barcelona formasının numarası 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere İspanyol devinde 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu. Bu olayın ardından milli futbolcunun Katalan takımından ayrılacağının kesinleştiği de konuşulmaya başlandı.

Arda Turan'ın ismi son günlerde sıkça Medipol Başakşehir ile de anılıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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