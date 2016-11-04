

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Arda Turan'dan kötü haber geldi.







Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak daha sonra Manchester City kadrosuna alınan Arda, yapılan son idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.







Arda'nın sakatlığının nüksettiği ve idmana devam edemediği bildirildi. Bu Arda'nın son 2 haftada yaşadığı 3. sakatlık oldu. İspanyollar, Arda'nın 'tam iyileşmeden' maç ve idmana çıktığı bu nedenle de sorun yaşadığı yorumunda bulundu.







Katalan ekibinde Arda dışında İniesta, Mathieu, Pique, Alba ve Vidal'in de sakatlıkları bulunuyor.