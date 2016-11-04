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barcelona'da arda turan şoku!

BARCELONA'DA ARDA TURAN ŞOKU!

Geçtiğimiz 2 haftada 3 sakatlık yaşayan Arda Turan son yapılan idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 09:21
Puan Ver : Barcelona'da Arda Turan Şoku!(10/10)9


İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Arda Turan'dan kötü haber geldi.



Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak daha sonra Manchester City kadrosuna alınan Arda, yapılan son idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.



Arda'nın sakatlığının nüksettiği ve idmana devam edemediği bildirildi. Bu Arda'nın son 2 haftada yaşadığı 3. sakatlık oldu. İspanyollar, Arda'nın 'tam iyileşmeden' maç ve idmana çıktığı bu nedenle de sorun yaşadığı yorumunda bulundu.



Katalan ekibinde Arda dışında İniesta, Mathieu, Pique, Alba ve Vidal'in de sakatlıkları bulunuyor.








Etiketler: Barcelona  Da  Arda  Turan  Şoku    haber

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