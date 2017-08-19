Barcelona, Arda Turan'ı bonservisiyle satmaktan yana. Ancak bu konuda kulübe bir teklif gelmedi. Galatasaray ise kiralama konusunda Katalan ekibini ikna etmeye çalışıyor. Yıldız futbolcu da yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.

ARDA İZİN İSTEDİ: BENİ BIRAKIN

Sarı- Kırmızılılar, Katalan ekibinin kadrosunda düşünmediği Arda için Barça ile masaya oturdu ve ilk teklifini, 3 milyon Euro kiralık olarak belirledi. Bu teklife henüz İspanyol cephesi net bir cevap vermezken, milli yıldızın da kulübüyle görüşüp, kendisine kolaylık sağlanmasını talep ettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre Barcelona'nın öncelikli olarak düşüncesi Arda'yı bonservisiyle satmak. Ancak şu ana kadar 30 yaşındaki oyuncu için kulübe bu doğrultuda bir talep gelmediği konuşuluyor. Katalan ekibinin, Real Madrid'le oynadığı Süper Kupa maçlarında kadroya alınmayan 30 yaşındaki futbolcu, yuvasına dönmekte son derece kararlı bir tavır sergiliyor.

ATLETICO DEVRE DIŞI KALDI

Fanatik'in haberine göre; milli yıldızın, Galatasaray'ın yanı sıra diğer tercihi Atletico Madrid'di. Ancak Atletico'nun hem Arda'nın bölgesinde yeterli sayıda oyuncusunun bulunması hem de 2018 Ocak ayına kadar transfer yasağı olması, bu transferi imkansız hale getirdi. Hal böyle olunca da Arda için tek seçenek Galatasaray oldu. Cim Bom'un, Barça'yı kiralama konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü, oyuncunun da istekli tavrının, transfer dönemi bitmeden bu işin mutlu sonla bitmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: haberinburada