

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Barcelona, Fas asıllı İspanyol forvet oyuncusu Munir El Haddadi'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.







Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.







Barcelona ile geçen sezon toplam 25 karşılaşmada görev yapan Munir El Haddadi'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin 60 milyon avro olduğu belirtildi.