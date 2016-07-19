O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

barcelona'da 2 imza!

BARCELONA'DA 2 İMZA!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Barcelona, Fas asıllı İspanyol forvet oyuncusu Munir El Haddadi'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 13:13
Puan Ver : Barcelona'da 2 İmza!(5/10)6


İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Barcelona, Fas asıllı İspanyol forvet oyuncusu Munir El Haddadi'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.



Barcelona ile geçen sezon toplam 25 karşılaşmada görev yapan Munir El Haddadi'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin 60 milyon avro olduğu belirtildi.








Etiketler: Barcelona  Da  2  İmza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER