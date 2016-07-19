BARCELONA'DA 2 İMZA!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Barcelona, Fas asıllı İspanyol forvet oyuncusu Munir El Haddadi'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Barcelona, Fas asıllı İspanyol forvet oyuncusu Munir El Haddadi'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
Barcelona ile geçen sezon toplam 25 karşılaşmada görev yapan Munir El Haddadi'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin 60 milyon avro olduğu belirtildi.
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