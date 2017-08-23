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Barcelona Twitter Hesabını Hack'leyen Kişiler, Hoş Geldin Di Maria Yazdı

BARCELONA TWİTTER HESABINI HACK'LEYEN KİŞİLER, HOŞ GELDİN Dİ MARİA YAZDI

Barcelona resmi twitter hesabını hack'leyen kişiler, "Barcelona'ya hoş geldin Di Maria" yazınca taraftarlar heyecanlandı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Barcelona Twitter Hesabını Hack'leyen Kişiler, Hoş Geldin Di Maria Yazdı(10/10)6

Barcelona'nın resmi Twitter hesabı, transfer paylaşımıyla heyecan yarattı ancak işin gerçeği, kısa süre içinde gerçekliğe kavuştu.

Twitter hesabından, Angel Di Maria'nın transferi açıklandı ve "Barcelona'ya hoş geldin Di Maria" paylaşımı yapıldı. Ancak, Barcelona Twitter hesabının kısa süreliğine hack'lendiği ve paylaşımı hacker'ların yaptığı ortaya çıktı.

BARCELONA DOĞRULADI

Hacker'lar, transfer paylaşımının ardından "Merhaba Barcelona. Biz, OurMine. Lütfen bizimle iletişime geçin" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

Barcelona, hesabı geri aldıktan sonra ise hack'lendiklerini doğruladı ve taraftarlardan özür diledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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