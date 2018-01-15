BARCELONA TEKNİK DİREKTÖRÜ VALVERDE: BURADA OYNAMAK ZOR
Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a forma şansı vermemesiyle ilgili soruya, "Burada oynamak zor" karşılığını verdi.
İspanyol teknik adam Valverde, takımda forma şansı vermediği Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'e transfer olan milli futbolcuya başarılar dileyen Valverde, Arda'yı neden oynatmadığı ile ilgili soruya da cevap verdi.
"ARDA'YA TÜRKİYE'DE İYİ ŞANSLAR DİLİYORUM"
53 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda iyi bir oyuncu ancak Barcelona önemli oyunculara sahip ve burada forma şansı bulmak zor. Arda'ya Türkiye'de iyi şanslar diliyorum" dedi.
Valverde'nin forma şansı vermediği Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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