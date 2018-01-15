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Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor

BARCELONA TEKNİK DİREKTÖRÜ VALVERDE: BURADA OYNAMAK ZOR

Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a forma şansı vermemesiyle ilgili soruya, "Burada oynamak zor" karşılığını verdi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor(10/10)6

İspanyol teknik adam Valverde, takımda forma şansı vermediği Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e transfer olan milli futbolcuya başarılar dileyen Valverde, Arda'yı neden oynatmadığı ile ilgili soruya da cevap verdi.

"ARDA'YA TÜRKİYE'DE İYİ ŞANSLAR DİLİYORUM"

53 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda iyi bir oyuncu ancak Barcelona önemli oyunculara sahip ve burada forma şansı bulmak zor. Arda'ya Türkiye'de iyi şanslar diliyorum" dedi.

Valverde'nin forma şansı vermediği Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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