BARCELONA, STADIN İSİM HAKKINI 400 MİLYONA SATIYOR
İspanyol basını, Grifols isimli sağlık şirketinin Barcelona stadı Camp Nou'nun isim hakkı için 30 yıllık 400 milyon euro teklif ettiğini yazdı.
İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın tarihi stadyumu Camp Nou'ya isim sponsoru bulundu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre genel merkezi Barcelona'da bulunan ve küresel çapta bir sağlık şirketi olan Grifols, Camp Nou'ya 30 yıl boyunca sponsor olmak için tam 400 milyon euro teklif etti.
Haberlerin detayında Katalan kulübü ile sağlık şirketinin görüşme halinde olduğu ifade edilirken anlaşma sağlanırsa stadın yeni isminin 'Camp Nou Grifols' olacağı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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