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Barcelona - Sevilla: 2-0

BARCELONA - SEVİLLA: 2-0

İspanya'da futbolda 2015-2016 sezonu Kral Kupası'nı, uzatmalara gidilen ve 3 kırmızı kartın çıktığı final maçında Sevilla'yı 2-0 yenen Barcelona kazandı.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 09:41
Puan Ver : Barcelona - Sevilla: 2-0(10/10)7


İspanya'da futbolda 2015-2016 sezonu Kral Kupası'nı, uzatmalara gidilen ve 3 kırmızı kartın çıktığı final maçında Sevilla'yı 2-0 yenen Barcelona kazandı.



İspanya Kral Kupası final maçında bu yılın La Liga Şampiyonu Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibi Sevilla karşı karşıya geldi.



Karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı. Gerek Barcelona  gerekse Sevilla'nın topu daha çok orta sahada dolaştırıp, organize ataklarla  rakip kaleye gitmeye çalıştıkları görüldü. Barcelona'da Luis Suarez Sevilla'da da  Gameiro takımları adına ilk ciddi atakları yapan futbolcular oldu.

 

36. dakikada  Iborra'nın pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Gameiro,  Mascherano'nun müdahalesiyle yere düştü. Faulü veren hakem Carlos del Cerro, son  adam olmasından dolayı Mascherano'ya da kırmızı kart gösterdi. Sevilla adına  serbest vuruşu Banega kullanırken, şutunda son anda Ter Stegen topu dışarıya atmayı başardı.

 

Son dakikalarda Barcelona'nın Pique'nin kafa vuruşuyla yakaladığı  pozisyondan da sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İlk yarıda Sevilla'da  Banega, Vitolo ve Gameiro öne  çıkan isimler olurken, Barcelona da ise sadece  Iniesta dikkat çekti.



İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan  Barcelona'da Rakitic'in yerine Mathieu oyuna girdi. Teknik direktör Luis Enrique,  10 kişi kalan takımında defansı güçlendirmek için Mascherano'dan boşalan mevkiye  Mathieu'yu aldı. Sevilla hemen başlarda gol bulmaya çalışırken, 49. dakikada  Banega'nın Barcelona ceza sahasının dışından sert vuruşunda top direkten döndü.



120+1. dakikada rakibine yaptığı bir faul sonucunda hakemin  kararına itirazını sürdüren Carriço, art arda gördüğü iki sarı kartın ardından  çıkan kırmızı kartla Sevilla'yı 9 kişi bıraktı. Oyunun kontrolünü elinde tutan  Barcelona, 120+2. dakikada Neymar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.       








Etiketler: Barcelona  -  Sevilla  2-0    haber

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