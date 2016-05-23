

İspanya'da futbolda 2015-2016 sezonu Kral Kupası'nı, uzatmalara gidilen ve 3 kırmızı kartın çıktığı final maçında Sevilla'yı 2-0 yenen Barcelona kazandı.







İspanya Kral Kupası final maçında bu yılın La Liga Şampiyonu Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibi Sevilla karşı karşıya geldi.







Karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı. Gerek Barcelona gerekse Sevilla'nın topu daha çok orta sahada dolaştırıp, organize ataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştıkları görüldü. Barcelona'da Luis Suarez Sevilla'da da Gameiro takımları adına ilk ciddi atakları yapan futbolcular oldu.







36. dakikada Iborra'nın pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Gameiro, Mascherano'nun müdahalesiyle yere düştü. Faulü veren hakem Carlos del Cerro, son adam olmasından dolayı Mascherano'ya da kırmızı kart gösterdi. Sevilla adına serbest vuruşu Banega kullanırken, şutunda son anda Ter Stegen topu dışarıya atmayı başardı.







Son dakikalarda Barcelona'nın Pique'nin kafa vuruşuyla yakaladığı pozisyondan da sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İlk yarıda Sevilla'da Banega, Vitolo ve Gameiro öne çıkan isimler olurken, Barcelona da ise sadece Iniesta dikkat çekti.







İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan Barcelona'da Rakitic'in yerine Mathieu oyuna girdi. Teknik direktör Luis Enrique, 10 kişi kalan takımında defansı güçlendirmek için Mascherano'dan boşalan mevkiye Mathieu'yu aldı. Sevilla hemen başlarda gol bulmaya çalışırken, 49. dakikada Banega'nın Barcelona ceza sahasının dışından sert vuruşunda top direkten döndü.







120+1. dakikada rakibine yaptığı bir faul sonucunda hakemin kararına itirazını sürdüren Carriço, art arda gördüğü iki sarı kartın ardından çıkan kırmızı kartla Sevilla'yı 9 kişi bıraktı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Barcelona, 120+2. dakikada Neymar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.