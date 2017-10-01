BARCELONA, REFERANDUM NEDENİYLE LAS PALMAS MAÇININ ERTELENMESİNİ İSTEDİ
İspanya ve Avrupa'da günün başlıca gündemi Katalonya özerk bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumu.
İspanya'daki merkezi hükümetin yasa dışı ilan ettiği ve güvenlik görevlileriyle durdurmaya çalıştığı referanduma destek veren organizasyonların başında La Liga ekiplerinden Barcelona geliyor.
PIQUE GİDİP OY KULLANDI
Katalan ekibinin efsane futbolcuları halkı oy vermeye davet ederken, takım kaptanı Gerard Pique de bugün sandık başında oyunu kullandı.
Kentte bugün yaşanan olayların ardından Barcelona yönetimi ligin 7. haftasında Las Palmas ile Camp Nou'da bugün oynanacak maçın ertelenmesini talep etti. İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilk etapta ret yanıtı alan Barcelona yönetiminin güvenlik kaygısı sebebiyle bu konuda girişimleri maç saatine kadar sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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