İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'e toplamda 5-1 ile kaptıran Barcelona, La Liga'ya 2-0'lık Real Betis galibiyetle başladı.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Barcelona sahasında Real Betis'i konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak lige 3 puanla başladı.

MESSI GOL ATAMADI

Arda Turan'ın yedekte olup süre almadığı maçta Messi de gol atamadı! 36. dakikada Messi'nin asistinde Deulofeu topu ağlarla buluştururken; Barcelona, Sergi Roberto'nun golüyle durumu 2-0 yaptı. İkinci golde ise asist Deulofue'dan geldi.

Barcelona gelecek hafta Alaves ile deplasmanda karşılaşacak. Real Betis ise sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.

Kaynak: haberinburada