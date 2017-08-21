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Barcelona, Real Betis'i 3 Dakikada Attığı 2 Golle Yendi

BARCELONA, REAL BETİS'İ 3 DAKİKADA ATTIĞI 2 GOLLE YENDİ

İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'e kaptıran Barcelona, ligde Real Betis'i 2-0 yendi. Kadroda yer alan Arda Turan, oyuna giremedi.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Barcelona, Real Betis'i 3 Dakikada Attığı 2 Golle Yendi(8/10)4

İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'e toplamda 5-1 ile kaptıran Barcelona, La Liga'ya 2-0'lık Real Betis galibiyetle başladı.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Barcelona sahasında Real Betis'i konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak lige 3 puanla başladı.

MESSI GOL ATAMADI

Arda Turan'ın yedekte olup süre almadığı maçta Messi de gol atamadı! 36. dakikada Messi'nin asistinde Deulofeu topu ağlarla buluştururken; Barcelona, Sergi Roberto'nun golüyle durumu 2-0 yaptı. İkinci golde ise asist Deulofue'dan geldi.

Barcelona gelecek hafta Alaves ile deplasmanda karşılaşacak. Real Betis ise sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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