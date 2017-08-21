BARCELONA, REAL BETİS'İ 3 DAKİKADA ATTIĞI 2 GOLLE YENDİ
İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'e kaptıran Barcelona, ligde Real Betis'i 2-0 yendi. Kadroda yer alan Arda Turan, oyuna giremedi.
İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'e toplamda 5-1 ile kaptıran Barcelona, La Liga'ya 2-0'lık Real Betis galibiyetle başladı.
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Barcelona sahasında Real Betis'i konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak lige 3 puanla başladı.
MESSI GOL ATAMADI
Arda Turan'ın yedekte olup süre almadığı maçta Messi de gol atamadı! 36. dakikada Messi'nin asistinde Deulofeu topu ağlarla buluştururken; Barcelona, Sergi Roberto'nun golüyle durumu 2-0 yaptı. İkinci golde ise asist Deulofue'dan geldi.
Barcelona gelecek hafta Alaves ile deplasmanda karşılaşacak. Real Betis ise sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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