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Barcelona-Psg Maçının Türk Hakemine Tepki!
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barcelona-psg maçının türk hakemine tepki!

BARCELONA-PSG MAÇININ TÜRK HAKEMİNE TEPKİ!

Türk hakem Deniz Aytekin'in yönettiği Barcelona-Paris Saint Germain maçında maçını kaderini değiştirecek kararlar verildi.

Tarih : 09 Mart 2017, 09:41
Puan Ver : Barcelona-Psg Maçının Türk Hakemine Tepki!(7/10)7


Türk asıllı Alman hakem, ilk yarıda konuk takımın maç 1-0 iken yakaladığı bir pozisyonda beyaz noktayı göstermedi. Pozisyonda Draxler topu ceza sahası içerisine çevirmek isterken Barcelona'lı Mascherano ceza sahası içerisinde topu eliyle kesmişti.



İlk yarının kırılma anlarından biri de Pique'nin pozisyonuydu... Ani atakta Cavani'yi düşüren İspanyol futbolcu ikinci sarı kartı görmedi. Bu pozisyonda Cavani hakeme büyük itirazlarda bulundu ve kart gördü.



Deniz Aytekin, ilk yarıda Barcelona'nın Neymar'ın vuruşunda penaltı beklediği bu pozisyona ise 'devam' dedi... Maçın kaderini değiştiren karar ise 90. dakikada geldi.



Uzatma anlarında Barcelona atağında Suarez kendini yerde buldu ve Deniz Aytekin'in beyaz noktayı göstermesinin ardından Barcelona Neymar ile durumu 5-1'e getirdi ve turun kapısını bu golle araladı.



 



kaynak:sabah








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