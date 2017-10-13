BARCELONA, MESSİ'YE 90 MİLYON EURO İMZA PARASI ÖDEYECEK
Barcelona, sözleşme imzalayacağı dünyaca ünlü oyuncusu Lionel Messi'ye 90 milyon euro imza parası, 29 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.
Barcelona ile Lionel Messi arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmak üzere olduğu konuşuluyor.
Barcelona cephesinden yapılan açıklamalarda Messi ile yeni sözleşme imzalandığı açıklansa da, yıldız futbolcu için henüz bir imza töreni düzenlenmemiş olması kafaları karıştırmıştı.
90 MİLYON EURO İMZA PARASI, YILLIK 29 MİLYON EURO
Daily Mail'de yer alan habere göre Katalan devi, Messi'ye rekor bir imza ücreti ödemeye hazırlanıyor.
Haberde Messi'ye imza ücreti olarak 90 milyon euro, yıllık ücret olarak da 29 milyon euro ödeneceği öne sürüldü.
STADIN İSİM HAKKINI SATACAK
Barcelona yönetiminin Messi'ye ödenecek astronomik imza ücreti için gerekli finansal kaynağı ise Camp Nou'nun isim hakkını satarak yaratmayı planladığı da kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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